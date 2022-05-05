Google закроет YouTube для бюджетных смартфонов

Google объявил о скором прекращении поддержки приложения YouTube Go, созданного для бюджетных смартфонов и устройств с низкой производительностью. Пользователям предложили перейти на классический клиент видеохостинга или запускать его в браузере.

Разработчики улучшили производительность YouTube на слабых и старых устройствах и оптимизировали его работу в медленных сетях. Они считают, что больше нет необходимости в использовании специального клиента и решили закрыть YouTube Go в августе, сообщается на странице поддержки Google.

«Чтобы получить доступ к YouTube, мы рекомендуем пользователям YouTube Go установить основное приложение YouTube или посетить youtube.com в их браузерах. По сравнению с YouTube Go основное приложение YouTube обеспечивает лучший общий пользовательский опыт», — говорится в заявлении.

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В отличие от YouTube Go, классическое приложение позволяет оставлять комментарии под видео, заниматься созданием и публикацией контента и имеет темную тему. Google работает над добавлением новых инструментов и оптимизацией потребления трафика.

YouTube Go был запущен в 2016 году. Он предназначен для слабых смартфонов бюджетного сегмента и для доступа к YouTube при медленном интернет-соединении и плохом уровне сигнала.