Mozilla Firefox 100 получил новую функцию

Режим «Картинка в картинке» в Mozilla Firefox получил поддержку субтитров, пока он работает только на YouTube, Prime Video и Netflix.

Пользователи просили о добавлении субтитров в режим «Картинка в картинке» через сервис Mozilla Connect, предназначенный для отзывов и предложений по развитию браузера, сообщается в блоге Mozilla. Функция добавлена, включить субтитры можно в основном плеере до активации мини-окошка.

Текст в мини-окне поддерживает русский язык и появляется на темном полупрозрачном поле, чтобы быть более заметным на фоне видеоряда. Субтитры доступны на YouTube, Netflix, Prime Video от Amazon и на сайтах, поддерживающих стандарт текста WebVTT. Например, Twitter и coursera.org.

Режим «Картинка в картинке» (Picture in Picture) позволяет при воспроизведении видео на сайтах вызвать мини-проигрыватель, накладываемый поверх всех окон. Это удобно при одновременном просмотре роликов и работе с другими вкладками браузера или приложениями.

