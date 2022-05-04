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Mozilla Firefox 100 получил новую функцию

Источник:
Sibnet.ru
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Режим «Картинка в картинке» в Mozilla Firefox получил поддержку субтитров, пока он работает только на YouTube, Prime Video и Netflix.

Пользователи просили о добавлении субтитров в режим «Картинка в картинке» через сервис Mozilla Connect, предназначенный для отзывов и предложений по развитию браузера, сообщается в блоге Mozilla. Функция добавлена, включить субтитры можно в основном плеере до активации мини-окошка.

Текст в мини-окне поддерживает русский язык и появляется на темном полупрозрачном поле, чтобы быть более заметным на фоне видеоряда. Субтитры доступны на YouTube, Netflix, Prime Video от Amazon и на сайтах, поддерживающих стандарт текста WebVTT. Например, Twitter и coursera.org. 

Режим «Картинка в картинке» (Picture in Picture) позволяет при воспроизведении видео на сайтах вызвать мини-проигрыватель, накладываемый поверх всех окон. Это удобно при одновременном просмотре роликов и работе с другими вкладками браузера или приложениями.

Браузеры сумеют проверять видео на фейки
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Очаков

Ты для начала по-русски грамотно научись писать, ущербный.

VALGOR

Откуда такие ассоциации сударь? Из палаты вещаете? =) Прям: "Грозит небесам!" Тоже мне "небожителей"...

Disobedient

Кого Петр у шведов купил не этих? Или они тогда одним пакетом всей троицей шли.

Disobedient

Конфуций либердятский сказал.