Олимпийский призер Пекина пожалел о замене авто на деньги

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по ски-кроссу Сергей Ридзик посетовал, что олимпийцы в этот раз не получили автомобили за медали.

«Негативно (воспринял замену автомобиля на деньги). Я исхожу из вопроса целесообразности получения машины, либо денег. Но машина сейчас стоит гораздо дороже (смеется)», — сказал Ридзик в интервью «Газете.Ru».

По его мнению, люди, которые хотят деньги вместо машины, все равно могли бы получить больше, если бы продали автомобиль.

«А мне машина нужна, у меня семья расширилась — я бы продал свою старую, что-то добавил и купил бы побольше. Я даже начал с женой смотреть, выбирать габаритные автомобили, потому что я высокий, мне должно быть удобно за рулем. И искали варианты, чтобы были для нас бюджетными, какую-нибудь корейскую марку. А сейчас отваливать семь миллионов — нет, спасибо», — отметил спортсмен.

Ридзик завоевал бронзу в соревнованиях по ски-кроссу на Олимпиаде в Пекине. Фристайлист повторил достижение Пхенчхана-2018, где так же стал бронзовым призером.

Фонд поддержки олимпийцев России вручает иномарки российским призерам Олимпийских игр с 2006 года. В 2020 году чемпионы Олимпиады в Токио получили BMW X5, а призеры — BMW X3. В этом году принято решение о замене автомобилей на денежные гранты.