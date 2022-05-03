Безопасный режим Windows 11 вызвал мерцание экрана

Microsoft выявила ошибку в операционной системе Windows 11, которая приводила к мерцанию экрана в безопасном режиме без поддержки сетевых драйверов.

Ошибка также нередко вызывала работоспособность некоторых служб, таких как «Проводник» или меню «Пуск». Согласно данным компании, проблема затрагивает устройства с Windows 11 версии 21H2, на которые установлено необязательное накопительное уведомление KB5012643.

Пользователи для проверки могут зайти в журнал событий Windows. Если проблема присутствует, то там найдется системная ошибка со следующим описанием: «оболочка неожиданно завершила работу, и был перезапущен explorer.exe».

Разработчик устранил проблему с помощью инструмента Known Issue Rollback, который делает возможным удаленное отключение проблемных исправлений, не связанных с безопасностью и доставленных через «Центр обновления Windows». Ускорить данный процесс можно путем перезагрузки проблемного устройства.