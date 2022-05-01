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Эксперты предостерегли Запад о превращения Украины в новую Сирию

Источник:
Foreign Policy
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Фото: © пресс-служба Минобороны Украины

Массированные поставки военной техники на Украину и прибытие в эту страну большого количества боевиков может привести к бесконтрольному распространению оружия, а также радикализации и милитаризации населения, считают эксперты издания Foreign Policy.

Запад воспринимает борьбу Украины с Россией в романтическом духе, что мешает принятию хладнокровных решений, отмечает издание. Политические решения принимаются по принципу «как можно быстрее». На Украину отправляют оружие, молодежь из далеких стран едет на фронт, милитаризация местного населения только приветствуется, указывают эксперты Foreign Policy.

«Все это до жути напоминает те дни, когда народные выступления против бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи и президента Сирии Башара Асада вылились в насилие, а политика поддержки революционеров основывалась на надеждах, благих намерениях и стремлении предпринять что-то как можно скорее, притом что этим шагам не хватало должной осмотрительности и проработки», — пишет Foreign Policy.

Как и на Ближнем Востоке и в Северной Африке, такой подход может привести к тому, что «Запад посеет семена кризиса последующего десятилетия, так как сейчас он не способен на тщательное планирование», предупреждают эксперты.

По их мнению, это закончится тем, что террористические группировки или другие негосударственные образования смогут обзавестись «Джавелинами» и «Стингерами», как только на Украине рассеется дым.

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Политика #Мир #Военная политика
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