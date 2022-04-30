Windows XP запустили на архаичном процессоре

Энтузиасту удалось запустить Windows XP на архаичном процессоре с частотой 1 МГц. При этом в списке минимальных требований к системе значится процессор с частотой 233 МГц.

Эксперимент показал, что на запуск операционной системы с использованием такого слабого процессора требуется более трех часов. После загрузки пользователю даже удалось провести простейшие манипуляции.

При этом примерно через полчаса работы система показала синий «экран смерти» и прекратила функционирование. Полноценно работать на таком процессоре Windows XP оказалась не в состоянии.

Отмечается, что для эксперимента автор использовал более быстрый процессор, который был принудительно занижен до нужной частоты.