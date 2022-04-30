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Windows XP запустили на архаичном процессоре

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: SFSD Technology Help Desk / Attribution License

Энтузиасту удалось запустить Windows XP на архаичном процессоре с частотой 1 МГц. При этом в списке минимальных требований к системе значится процессор с частотой 233 МГц.

Эксперимент показал, что на запуск операционной системы с использованием такого слабого процессора требуется более трех часов. После загрузки пользователю даже удалось провести простейшие манипуляции.

При этом примерно через полчаса работы система показала синий «экран смерти» и прекратила функционирование. Полноценно работать на таком процессоре Windows XP оказалась не в состоянии.

Отмечается, что для эксперимента автор использовал более быстрый процессор, который был принудительно занижен до нужной частоты.

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Топ комментариев

Disobedient

Таких как эйдельман лучше всех себе заберите, пусть ваших детей учат и воспитывают. А то наших деток...

Удавиков

При этом он не смог пояснить, кто отдавал им приказы.Махновщина, самый настоящий бандитизм, делал что...

karuto

Германия должна пойти на любые жертвы ради победы демократии над здравым смыслом.

Disobedient

Надеюсь одного только пожалели, остальных его земляков даже закапывать не стали.