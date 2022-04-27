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Юная шахматистка погибла во время первенства России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Собака загрызла 12-летнюю шахматистку во время первенства России в Лоо, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Девочка приехала с мамой на турнир по шахматам в Сочи из Саратова. В свободное время она пошла погулять, увидела на одном из участков щенят и перелезла через забор на закрытую территорию. На нее набросилась овчарка и загрызла ребенка насмерть.

По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, участок был огорожен с трех сторон. На нем 50-летний местный житель содержал крупных овчарок, при этом территория не была оборудована специальными вольерами и животные свободно перемещались по ней, оставаясь без присмотра.

Дело возбуждено по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса России (причинение смерти по неосторожности). Максимальное наказание — лишение свободы сроком до двух лет.

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Спорт #Летние виды #Происшествия
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