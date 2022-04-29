Протянули лапки: как клещи охотятся на людей

Весеннее тепло пробуждает к клещей, которые, как известно, переносят опасные заболевания — энцефалит и боррелиоз. Как маленькие паукообразные выбирают жертву и где высока вероятность встретить клеща?

В России наиболее распространены таежный клещ (лат. Ixodes persulcatus), клещ Павловского (лат. Ixodes pavlovskyi) и луговой клещ (Dermacentor reticulatus).

Где живут клещи?

Иксодовый клещ живет в среднем три года, максимальная продолжительность жизни – шесть лет. У него три стадии развития: яйцо, личинка-нимфа и имаго (взрослая особь).

Взрослой особи для продления рода необходим «хозяин». Самка присасывается к телу животного, кормится его кровью, отваливается и откладывает яйца. Такими «хозяевами» в лесу могут быть зайцы, лисы и птицы, в городе — бездомные кошки и собаки или прогуливающиеся домашние животные.

Клещи просыпаются, когда устанавливаются плюсовые температуры. Они любят теплую и влажную погоду. Поэтому в Сибири наиболее активны в мае и начале июня. При температуре выше 20 градусов активность клещей снижается, сообщается на сайте Томского госуниверситета (ТГУ). То есть в сильную жару они менее опасны.

Клещи концентрируются в траве на границе поляны и леса. Там чаще всего передвигаются небольшие животные, в том числе грызуны, которые переносят на себе личинок клеща.

Поэтому наиболее безопасное место — центр большой поляны с сухой почвой, находящейся на солнце. Здесь клещей меньше всего.

Клещи есть и в городе, причем, повсюду. Их переносят все те же бездомные кошки и собаки, а также птицы, среди которых голуби.

Как охотятся клещи?

Клещи никогда не поднимаются на деревья. И не могут долго находиться на песке, голой земле или асфальте, они попросту погибнет.

Клещи ждут жертву в траве. Но есть особенности поведения разных видов. Например, на самом нижнем уровне – от 10 до 30 сантиметров – обитает клещ Павловского. Таежный клещ взбирается на высоту до 50 сантиметров. Луговой клещ может забраться на высоту до одного метра и даже выше.

Фото: © ТГУ

Ученые лаборатории этологии НИИ биологии и биофизики ТГУ в 1970-е годы изучали поведение клещей. Эксперименты показали, что при охоте за жертвой иксодовые клещи не используют зрение, а ведут поиск жертвы по запаху. Иксодовые и луговые клещи ведут пассивную охоту. Как правило, клещи поджидают свою жертву, сидя на траве рядом с тропинками.

Почувствовав запах потенциальной жертвы, клещи принимают выжидающую позу – поднимают вверх переднюю пару лапок. Когда человек или животное проходит мимо, клещ цепляется за него.

Чем больше вес человека, тем больше расстояние, на котором его чувствует клещ. Если человек весит около 90 килограммов, клещ «обнаружит» жертву за 8-10 метров. Ребенка с весом 30 килограммов клещ почувствует за один-два метра.

«С травинки или с земли клещи прицепляются к жертве, используя при этом специальные приспособления — крючочки и присоски на передней паре лап. Например, если животное долго находится на одном месте, то таежный клещ может проползти до пяти метров к своей жертве по горизонтальной поверхности», — пояснила старший научный сотрудник лаборатории зоомониторинга Института систематики и экологии животных СО РАН Наталья Ливанова.

Фото: © МЧС РФ

Далее, когда клещ попадает на жертву, он ползет в поисках удобного места для укуса. Чаще всего выбирает подмышечные впадины, шею, особенно место за ушами, пах, где тонкая кожа. Именно поэтому эти места на теле надо осматривать после посещения леса в первую очередь.

Выбрав место, клещ прокусывает кожу и вставляет в ранку специальный вырост глотки, похожий на гарпун — гипостом. Гипостом покрыт прочными хитиновыми зубчиками, которые удерживают клеща. Поэтому его так сложно вытащить.

Со слюной клещ вводит различные вещества, они препятствуют сворачиванию крови и усиливают кровоток. Также клещ вводит и обезболивающее вещество, поэтому человек не чувствует укуса клеща. Иногда укус ощущается как легкое пощипывание или покалывание.

Какие клещи заразные?

Клещи переносят около полсотни инфекций, в том числе одну из самых опасных для человека — энцефалит. Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему и может привести к инвалидности или смерти. Действенным способом профилактики этого вируса считается прививка. Но если ее нет, укушенному клещом человеку ставят иммуноглобулин.

«Опасные патогены в клещах встречаются в любой период весенне-летнего сезона. Но максимально активны клещи рода Ixodes в начале весны — апрель, май. Клещи рода Dermacentor будут активны в начале весны и лета. Второй пик их активности в наших условиях отмечен в августе-сентябре», — сказала Ливанова.

Количество особей, зараженных вирусом клещевого энцефалита, наиболее высоко в июне, когда активность таежных клещей идет на спад. Это можно объяснить тем, что в этот период между самцами и самками происходит максимальный обмен опасным патогеном.

Фото: © ТГУ

Вирусом клещевого энцефалита заражена небольшая часть клещей. Как правило, не более десяти особей из 100. А вот в случае с клещевым боррелиозом эта цифра значительно выше. В отдельные годы можно зафиксировать до 40% клещей с боррелиями.

Патогены попадают в кровь со слюной паразита при присасывании либо из кишечника клеща за счет обратного тока жидкости. Есть и другие способы инфицирования. Например, при расчесывании места укуса или втирании в поврежденную кожу остатков раздавленного клеща.

Если на теле найден ползающий клещ, то исключить факт даже кратковременного присасывания нельзя, ведь чаще всего укус клеща безболезнен, так как в его слюне содержатся обезболивающие.

Удалять клеща нужно немедленно. Чем дольше он находится на теле, тем больше патогена поступит в организм — и тем больше вероятность развития заболевания.