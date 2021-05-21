Как самостоятельно удалить клеща

По статистике, в среднем шесть членистоногих из ста являются носителями клещевого энцефалита. Если клещ впился в кожу и ехать до медицинского учреждения слишком далеко, нужно как можно быстрее удалить кровососа самостоятельно.

Вероятность заболеть клещевым энцефалитом и боррелиозом зависит от длительности контакта с клещом. Именно поэтому специалисты рекомендуют не затягивать с удалением паразита. Кроме этого, клеща легче вытащить в первые 30 минут после присасывания.

Как подготовиться к удалению клеща

Для безопасного удаления потребуются латексные или резиновые перчатки. Если их нет, подойдет обычный полиэтиленовый пакет или даже бинт. Они нужны для защиты кожи на руках, если при вытаскивании клещ будет случайно раздавлен. Даже небольшого повреждения на коже достаточно для заражения.

Также нужно приготовить дезинфицирующее средство — сразу после удаления им следует обработать ранку. Подойдут спирт, перекись водорода, раствор йода, хлоргексидин и даже обычная водка или одеколон.

выкручиватель для клещей Фото: © Sibnet.ru

Для удаления клеща потребуется специальное устройство — выкручиватель. Внешне оно похоже на миниатюрный гвоздодер. Лучше заранее купить выкручиватель перед дачным сезоном, эти устройства недорогие и продаются в ветеринарных аптеках или интернет-магазинах.

Выкручиватель не позволяет сдавливать клеща, что минимизирует риск инфицирования. Если такого устройства под рукой нет, можно заменить его тонким пинцетом. если нет вообще ничего, допустимо удалить кровососа пальцами, не забывая про защиту кожи.

Фото: © Sibnet.ru

Кроме этого, нужно заранее приготовить баночку с плотной крышкой, внутри которой следует положить смоченную водой ватку — это нужно для транспортировки живого паразита в лабораторию.

Как правильно вытащить клеща

Клещи никогда не впиваются сразу, они минимум 30-40 минут ползают по телу жертвы в поисках оптимального места для укуса. Обычно для присасывания они выбирают мягкую кожу, которую легче прокусить. Несмотря на повышенную чувствительность в этом месте, человек обычно ничего не ощущает, так как паразит при укусе впрыскивает обезболивающее вещество.

Впившегося клеща нельзя просто вытащить, так как у членистоногого сложное строение хоботка — он имеет множество зазубрин и напоминает гарпун. Более того, слюна кровососа застывает, образуя микроскопический «футляр», за который цепляются зазубрины хоботка. Поэтому изъять клеща без повреждений можно только единственно правильным способом.

При удалении клеща нельзя использовать масло или бензин — паразит задохнется и умрет, а его хоботок останется в коже. Также нельзя сдавливать клещу брюшко, в результате он впрыснет содержимое своего желудка прямо в ранку.

Для удаления следует взять выкручиватель, захватить клеща как можно ближе к его ротовому аппарату и аккуратно повернуть тело клеща вокруг оси два-три раза.

начальный этап удаления клеща (вращение) Фото: © Sibnet.ru

Чтобы клещ потерял сцепления с «футляром», обычно достаточно двух-трех оборотов. Зазубрины разрушают застывшую слюну, после чего членистоногое можно вытащить из кожи с минимальными усилиями. Крутить клеща можно по часовой стрелке или в обратном направлении — это не имеет значения.

После покручиваний нужно осторожно потянуть вверх, извлекая кровососа из кожных покровов. Вместо выкручивателя можно захватить клеща пинцетом или пальцами.

последний этап удаления клеща (вытягивание) Фото: © Sibnet.ru

Использовать для удаления популярную у многих дачников крепкую нитку бессмысленно — без вращательных движений вытащить прочно закрепившегося паразита без повреждений почти невозможно. Прикладывание чрезмерных усилий обычно заканчивается тем, что тельце клеща отрывается, а ротовой аппарат и хоботок остаются в коже.

Если во время удаления под кожей остался хоботок, его обязательно надо вытащить. Для этого нужно сначала обработать пострадавший участок кожи спиртом, а затем продезинфицировать иголку и осторожно удалить останки клеща так, как удаляют занозу.