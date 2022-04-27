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WhatsApp позволит сохранять исчезающие сообщения

Источник:
Sibnet.ru
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WhatsApp тестирует функцию сохранения исчезающих сообщений. Она позволяет отменить автоматическое стирание самоуничтожающегося поста из чата, фактически превратив его в обычный.

Участники беседы получают оповещение о сохранении исчезающего сообщения и могут его отменить, сообщает WABetaInfo, обнаруживший нововведение в бета-версиях мессенджера для Android и iOS. 

Исчезающие сообщения обычно самостоятельно стираются после истечения установленного срока действия. При сохранении оно преобразуется в обычное, но участники беседы могут отменить его, при этом, если установленный «срок жизни» к этому моменту истек, то пост будет удален.

Функция удобна при необходимости сохранить информацию, но в то же время может быть использована против желания автора самоуничтожающего сообщения. Он может не заметить оповещения о закреплении поста и отправленные им данные сохранятся у собеседников.

Фото: WABetaInfo

Самоуничтожающие сообщения используются для предотвращения сохранения пересылаемых данных на устройствах собеседников. Некоторые мессенджеры, например, Telegram, блокируют даже возможность создания скриншотов секретных чатов.

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