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Google Play оповестит о требуемых разрешениях приложений

Источник:
Sibnet.ru
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Расширенный раздел безопасности данных с подробным описанием требуемых разрешений стал доступен в карточках приложений в Google Play. Нововведение станет обязательным для всех игр и программ с 20 июля 2022 года.

Новый раздел безопасности даст пользователям больше контроля над приложениями, сообщила вице-президент по вопросам конфиденциальности Android Сюзанна Фрей в блоге Google. Он позволит получить информацию об использовании разработчиками пользовательских данных еще до установки их продукта.

В частности, пользователь сможет узнать, собирает ли разработчик данные и с какой целью, делится ли он информацией с третьими лицами, какие методы шифрования использует и проверил ли их на соответствие международным стандартам.

Отдельным пунктом стоит поддержка семейной политики Google, это требуется для защиты детей от нежелательного контента в Google Play.

Развернутое представление разрешений для приложений в Google Play
Фото: © Sibnet.ru

Чтобы просмотреть информацию о разрешениях, нужно зайти в карточку приложения в Google Play, нажать «Описание», прокрутить вниз и выбрать «Еще» в строке «Разрешения для приложений». Откроется экран с подробным описанием того, для чего требуются доступ к тем или иным пользовательским данным и настройкам смартфона.

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