Российский аналог Google Play запустят в мае

Минцифры договорилось с крупными российскими IT-компаниями о создании отечественного магазина приложений, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Основную разработку ведет группа компаний VK. Важный момент: магазин создается не за бюджетные деньги и в кооперации с другими цифровыми экосистемами», — приводит слова Шадаева телеграм-канал ведомства.

Первую бета-версию магазина планируется запустить до конца мая, уточнил министр. При этом с разработкой аналогичного магазина для iOS придется подождать «в силу его более закрытой архитектуры».

В апреле начала работать еще одна альтернатива Google Play — магазин RuMarket, ее запустил гендиректор Gett в России Анатолий Сморгонский. В конце марта о планах запустить отечественный магазин Android-приложений сообщил директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков, маркетплейс получил название NashStore.