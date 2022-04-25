ЦСКА оказался на грани вылета из борьбы за Кубок Гагарина

«Металлург» одержал третью победу и поставил ЦСКА на грань вылета из финала чемпионата КХЛ.

Счет в серии между «Металлургом» и ЦСКА — 3:1. Последние две игры вратарь «Магнитки» Василий Кошечкин всухую отстоял матчи (0:4 и 0:1).

Пятая игра серии пройдет 26 апреля в Магнитогорске. Она может оказаться решающей. Максимальное количество игр в серии — семь, но первое поражение ЦСКА будут означать победу «Металлурга».

За историю розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» уже дважды забирал трофей. ЦСКА был победителем один раз в 2019 году.

«Металлург» и ЦСКА в финале Кубка Гагарина уже успели поставить рекорд. Во второй игре серии команды забросили семь голов за один период. Предыдущий рекорд — пять голов за период в финале Кубка Гагарина.