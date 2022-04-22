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Zoom научился распознавать жесты

Источник:
Sibnet.ru
238 0
конференция Zoom
Фото: charlesdeluvio / Unsplash License

Приложение Zoom научилось распознавать жесты пользователей и отправлять реакции без каких-либо кнопок. Это делает виртуальное общение более естественным.

Например, достаточно поднять руку или показать большой палец и система автоматически распознает жест и отправит в конференцию соответствующий смайлик, сообщает Endgadget. Функция доступна начиная с версии приложения 5.10.3 и по умолчанию отключена. Ее требуется активировать для учетной записи и групп.

Разработчики обновили инструмент совместного рисования Zoom Whiteboard, теперь он перестал быть расширением и входит в программу как полноценная функция. 

Администраторам стала доступна возможность выдавать предупреждения участникам конференции, например, за грубое поведение или нарушение регламента. Пользователи, стесняющиеся публики, могут теперь активировать режим «За кулисами», позволяющий выступать, не глядя на аудиторию.

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Разработчики Zoom уверены, что в мире останутся гибридные и удаленные рабочие места, поэтому не намерены останавливать разработку и внедрение новых функций в приложение.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

Сколько вони будет в мире от (демократов)

WSG0600-164-164

Так плёвое дело поднаторевшим спецам, выкопавшим Чёрное море, что им вырыть туннель до Лондона, тьфу...

pepelmetal

Как забавно, вчерашние "вирусологи" и "экономисты" вдруг стали "военными экспертами"