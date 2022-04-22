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Rutube отдаст весь доход от рекламы блогерам

Источник:
Sibnet.ru
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Обновленный интерфейс Rutube
Фото: © Sibnet.ru

Видеохостинг Rutube принял решение продлить программу поддержки блогеров — до 1 июня они будут получать 100% доходов от просмотров рекламы в своих роликах. 

Чтобы попасть в программу поддержки блогеров на Rutube, участникам необходимо зарегистрироваться на платформе, завести канал и регулярно размещать на нем материалы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга. 

Ролики начнут приносить доход после того, как канал суммарно наберет 5 тысяч просмотров за все время существования. После 1 июня разделение доходов между авторами и платформой будет происходить пополам. Участие в программе поддержки не даст никаких преференций в показах и ранжировании на платформе.

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Rutube начал активно меняться и вводить новые функции после того, как YouTube отключил монетизацию для авторов контента из России. Изменения коснулись не только блогеров, но и зрителей. Например, ранее на платформе сменился дизайн и появилась возможность оставлять комментарии.

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