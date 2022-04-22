Rutube отдаст весь доход от рекламы блогерам

Видеохостинг Rutube принял решение продлить программу поддержки блогеров — до 1 июня они будут получать 100% доходов от просмотров рекламы в своих роликах.

Чтобы попасть в программу поддержки блогеров на Rutube, участникам необходимо зарегистрироваться на платформе, завести канал и регулярно размещать на нем материалы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу видеохостинга.

Ролики начнут приносить доход после того, как канал суммарно наберет 5 тысяч просмотров за все время существования. После 1 июня разделение доходов между авторами и платформой будет происходить пополам. Участие в программе поддержки не даст никаких преференций в показах и ранжировании на платформе.

Rutube начал активно меняться и вводить новые функции после того, как YouTube отключил монетизацию для авторов контента из России. Изменения коснулись не только блогеров, но и зрителей. Например, ранее на платформе сменился дизайн и появилась возможность оставлять комментарии.