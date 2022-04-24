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Xiaomi анонсировала тонкий смартфон Civi 1S

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон Xiaomi Civi 1S
Фото: © Xiaomi

Xiaomi анонсировала тонкий смартфон Civi 1S. Новинка обладает хорошей камерой, средними характеристиками и стильным дизайном. Но в угоду компактности производитель пожертвовал слотом для карты памяти и аудиовыходом.

Civi 1S имеет 6,55-дюймовый OLED-экран с разрешением 1080p (Full HD) и частотой обновления 120 Гц, сообщает GSM Arena. Блок камер представлен тремя датчиками: основной на 64 Мп, сверхширокоугольный на 8 Мп и макромодуль на 2 Мп. Смартфон показывает качественную картинку и способен делать хорошие снимки.

Смартфон легче и тоньше многих устройств Xiaomi и не только. Он весит 166 граммов, а толщина его составляет менее 8 мм. Чтобы сэкономить пространство, производитель отказался от 3,5 мм разъема для наушников и слота для карты памяти. 

Используется процессор Snapdragon 778G+, демонстрирующий средние показатели по рынку. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью до 55 Вт (зарядное устройство в комплект не входит).

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Смартфон Civi 1S поступит на рынок в трех комплектациях: базовая версия с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб флеш-памяти будет стоить 355 долларов, средняя 8/256 Гб — 405 долларов и самая мощная 12/256 Гб — 450 долларов. 

Новинка выйдет в Китае, о сроках поступления на мировой рынок не сообщается, первый смартфон серии Civi так и не покинул внутренний рынок.

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Demosfen

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pkv84

Bloomberg вообще много откровенного бреда пишет,так себе источник,на уровне The Sun/

MuCbE

Так патритотам то как раз хорошо. Россия и дальше торгует нефтью, получает за это деньги. А у кого там...

nicollaich

Синяк за рулём не имеет профессиональной принадлежности.И дорога ему на электрический стул.