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iPhone проверят фото на наготу

Источник:
Sibnet.ru
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Опция «Безопасность в сообщениях», предотвращающая рассылку изображений с обнаженными людьми, начнет работать в Великобритании, Канаде, Новой Зеландии и Австралии. Ранее она была доступна только в США.

«Безопасность в сообщениях» анализирует входящие и исходящие изображения, а при обнаружении наготы или подозрительных элементов размывает их и предлагает не открывать картинку, сообщает The Verge. Система предложит получить психологическую помощь у специалистов и даст инструкции по блокировке собеседника.

Опция предназначена прежде всего для детей. При получении подозрительного фото они могут сообщить об этом доверенным взрослым, воспользовавшись специальной кнопкой, но это необязательно. Сканирование изображений происходит непосредственно на смартфоне и не несет угрозы конфиденциальности данных и шифрованию. 

О сроках появления опции «Безопасность в сообщениях» в России не сообщается. Apple работает над более глобальной функцией проверки изображений — компания планирует запустить проверку всех фото, загружаемых в iCloud, на наличие признаков насилия над детьми.

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mosquito__2010

Ок, решение более чем грамотное. Теперь вопрос - натовские ребята заблокированные там, азовцами будут...

Алекс555

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Sovik

Пленные с Азовстали все секреты выдали нашим. Где сидят, что едят и т.д. Там есть проблемы с водой. Достаточно...