Браузер Brave объявил войну быстрым страницам Google

Разработчики браузера Brave тестируют функцию De-AMP, перенаправляющую пользователей с AMP-страниц на полные версии сайтов. Они считают что быстрые страницы негативно сказываются на развитии интернета, конфиденциальности и в будущем станут еще хуже.

Функция De-AMP определяет каким образом AMP страница получает данные с основного ресурса и перенаправляет на него до начала отрисовки, таким образом, для пользователя процесс происходит незаметно и он получает информацию из первоисточника, сообщается в официальном блоге Brave.

AMP-страницы — это тип облегченных веб-страниц, разработанный для экономии трафика и оптимизации скорости загрузки. Они копируют внешний вид ресурсов и хранятся на серверах Google.

Создатели Brave считают, что AMP-страницы вредят конфиденциальности, так как позволяют Google получать больше пользовательской информации. Разработчики уверены, что поисковая система шантажирует издателей, занижая ранжирование сайтов, отказавшихся от AMP в выдаче.

Копирование дизайна может ввести пользователя в заблуждение, а распространение AMP способствует монополизации интернета, что негативно сказывается на его развитии.

Заявленное быстродействие AMP-страниц доказано только на «медиане производительности» — среднем показателе скорости загрузки страниц. При этом многие сайты грузятся очень медленно, вынуждая некоторых пользователей приобретать платные утилиты для обхода AMP.

Brave — кроссплатформенный бесплатный браузер со встроенной защитой от рекламных трекеров, вредоносных программ и инвазивной рекламы. Основной целью браузера разработчики считают обеспечение конфиденциальности и безопасности пользователей в Сети.