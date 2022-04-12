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Microsoft усовершенствовала спящие вкладки в Edge

Источник:
Sibnet.ru
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Microsoft оптимизировала спящие вкладки в браузере Edge. Обновленная функция теперь способна перевести в неактивный режим еще больше страниц и разгрузить систему для выполнения других задач.

Ранее вкладки браузера не переходили в «сон», если фоновая и активная страницы были открыты в одном окне. В версии Edge 100 это ограничение отменили, сообщает XDA-Developers

Изменения позволили переводить в фон на 8% больше страниц. Каждая спящая вкладка экономит 99% ресурсов процессора и требует на 85% меньше оперативной памяти, что существенно снижает нагрузку на систему при работе с большим количеством открытых вкладок.

Просмотреть подробную информацию о текущих неактивных вкладках и сэкономленных ресурсах системы можно в главном меню браузера («три точки») в пункте «Производительность». 

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