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«Металлург» и ЦСКА установили рекорд шайб финала Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КХЛ

Вторая игра серии «Металлург»-ЦСКА стала рекордной, команды забросили семь голов за один период. Предыдущий рекорд — пять голов за период в финале Кубка Гагарина. 

Матч закончился победой «Металлурга» со счетом 6:4. Семь шайб из общего счета пришлись на второй период, четыре на счету «Металлурга», три забил ЦСКА.

Авторами рекордных шайб стали Линус Хультстрем, Архип Неколенко, Денис Зернов, Брендэн Лайасик («Металлург») и Виталий Абрамов, Михаил Григоренко, Антон Слепышев (ЦСКА).

Предыдущие два рекорда также принадлежат матчам с участием «Металлурга». В 2017 году было забито пять шайб во втором периоде первой игры финала с СКА. А в 2014 «Металлург» играл с пражским «Львом», и в третьем периоде седьмой игры серии было тоже забито пять шайб.

После второй игры серии финала Кубка Гагарина счет между командами равный. В плей-офф играют до четырех побед. Следующие два матча пройдут в Москве, на площадке ЦСКА, 22 и 24 апреля.

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