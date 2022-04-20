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Приложения на Android перестанут «умирать» в фоне

Источник:
Sibnet.ru
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Смартфон в руках
Фото: Sherise VD / Unsplash License

Goggle решит распространенную проблему с самопроизвольным отключением фоновых приложений. Android 13 получит опцию, сохраняющую процессы от выключения и предотвращающую утерю данных.

Функция Multi-Generational Least Recently Used (MGLRU) уже работает на миллионах устройств в Chrome OS и будет перенесена в Android 13. Она оптимизирует потребление ресурсов фоновыми процессами и не дает им «вылететь», сообщает XDA Developers со ссылкой на инженеров Google.

Фоновые приложения самостоятельно завершают свою работу из-за ошибки модуля управления виртуальной памятью, возникающей из-за перегрузки процессора и ОЗУ. MGLRU снижает нагрузку на ЦПУ на 40%, а на оперативную память на 18%, чем исключает появление такого бага и, как следствие, завершение работы программы.

Отключение приложений в фоне — распространенная проблема пользователей Android, к ней в склонны все устройства. Оно происходит незаметно, приложения перестают присылать уведомления, а все несохраненные данные безвозвратно теряются.

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Топ комментариев

Drronum

а ты смотри катировки на нормальной бирже, а не то что придумала Набиулина

mosquito__2010

Биолаборатории на территориях Украины и Грузии это ведь тоже НКО для строительства демократии в России...

D762

Это "честное" заявление, как и все остальные их.

pepelmetal

"США взяли на себя обязательство не проводить испытания противоспутникового оружия" Оно и понятно, провалили...