Приложения на Android перестанут «умирать» в фоне

Goggle решит распространенную проблему с самопроизвольным отключением фоновых приложений. Android 13 получит опцию, сохраняющую процессы от выключения и предотвращающую утерю данных.

Функция Multi-Generational Least Recently Used (MGLRU) уже работает на миллионах устройств в Chrome OS и будет перенесена в Android 13. Она оптимизирует потребление ресурсов фоновыми процессами и не дает им «вылететь», сообщает XDA Developers со ссылкой на инженеров Google.

Фоновые приложения самостоятельно завершают свою работу из-за ошибки модуля управления виртуальной памятью, возникающей из-за перегрузки процессора и ОЗУ. MGLRU снижает нагрузку на ЦПУ на 40%, а на оперативную память на 18%, чем исключает появление такого бага и, как следствие, завершение работы программы.

Отключение приложений в фоне — распространенная проблема пользователей Android, к ней в склонны все устройства. Оно происходит незаметно, приложения перестают присылать уведомления, а все несохраненные данные безвозвратно теряются.

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