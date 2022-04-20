Последняя версия Windows 10 стала общедоступной

Windows 10 21H2, которая на данный момент является последней версией операционной системы от Microsoft, стала общедоступной, сообщается в официальном блоге компании.

Обновление Windows 10 November 2021 Update, известное как 21H2, выпустили в ноябре 2021 года. На тот момент релиз последней версии «десятки» был ограниченным, его могли устанавливать только определенные пользователи.

Теперь 21H2 может установить каждый. Среди новшеств данной версии — поддержка WPA3 H2E, упрощенный вход без пароля с Windows Hello for Business, поддержка вычислений на графическом процессоре в подсистеме Windows для Linux и Azure IoT Edge для Linux.

В следующем месяце Microsoft откажется от поддержки некоторых старых версий Windows 10. Так, версия 1909 полностью перестанет поддерживаться 10 мая, в этот же день прекратится поддержка 20H2 для версий Home и Pro.