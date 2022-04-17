Видео страшного падения фигуриста Семененко опубликовали в Сети

Евгений Семененко упал при исполнении четверного прыжка во время исполнения номера на шоу Евгения Плющенко, которое проходит в Санкт-Петербурге. Фигуриста унесли с катка на носилках.

Спортсмен ударился головой об лед. Семененко несколько раз попытался встать и продолжить выступление, но в итоге покинул лед. Фигуриста унесли на носилках под аплодисменты зрителей, после чего шоу продолжилось.

«Женя проходит обследование, передает всем привет и благодарит за переживания. Диагноза сегодня не будет. Состояние его здоровья на личном контроле главврача больницы», — рассказала ТАСС ведущая шоу Яна Рудковская.

Евгению Семененко 18 лет. Он побеждал на командном чемпионате мира 2021 года. В прошлом году фигурист также брал бронзу на этапе Гран-при Skate Canada, побеждал в финале Кубка России и становился чемпионом страны среди юниоров.