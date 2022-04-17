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TikTok попал под следствие в США из‑за плохой модерации

Источник:
Sibnet.ru
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Запуск TikTok на смартфоне
Фото: © Solen Feyissa / Unsplash License

Министерство внутренней безопасности (DHS) США возбудило в отношении TikTok дело из-за плохой модерации и создания условий для совместного использования материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми.

Политика конфиденциальности платформы не позволяет противодействовать распространению запрещенных материалов, сообщает Financial Times. Несмотря на наличие более 100 тысяч модераторов, TikTok является одной из самых популярных платформ для распространения нелегальных видео.

Министерство юстиции изучило использование платформы и пришло к выводу, что та практически не модерирует контент. Злоумышленники создают частные аккаунты в TikTok, загружают в них видео и не публикуя продают логины и пароли, необходимые для доступа к ним. Таким образом ролики получают широкое распространение.

Представители TikTok прокомментировали ситуацию сообщив, что платформа имеет нулевую терпимость к материалам, содержащим сексуальное насилие над детьми, и блокируют все подозрительные ролики. В то же время в заявлении ничего не сказано о контроле над частными учетными записями, используемыми для распространения нелегального контента.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Верить главхохлу всё равно что верить в лохнесское чудовище.

mosquito__2010

Их вся страна - галимый фейк созданный США. Пока там не будет адекватной власти эта территория просто...

Nik3316

где ты правду увидел блаженный?))

Nik3316

мне страшно представить потери США в Ираке, Сирии, Ливии... откуда вы такую чушь берете теоретики?