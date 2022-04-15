Путин поручил Медведеву защиту суверенитета в сфере IT

Президент России Владимир Путин поручил зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву возглавить Межведомственную комиссию по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — говорится в документе.

Всего в состав комиссии вошли почти 30 человек, включая главу Минобороны Сергея Шойгу, главу МВД Владимира Колокольцева и врио главы МЧС Александра Чуприяна.

Ее членами также стали директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Александр Бортников, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, руководители «Росатома» и «Ростеха» Алексей Лихачев и Сергей Чемезов и другие.

Комиссия, в частности, займется проблемой оснащения объектов критической информационной инфраструктуры отечественной радиоэлектронной продукцией, техническим оборудованием, программно-аппаратными комплексами.

В функции комиссии входит оценка уровня технологической независимости от иностранных технологий, выработка предложений по импортозамещению, оценка угроз, поддержка производства отечественной продукции.