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ЦСКА пятый раз стал финалистом Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК ЦСКА

ЦСКА обыграл СКА со счетом 3:0 в седьмой игре серии финала Западной конференции, армейцы стали чемпионами и сыграют за Кубок Гагарина.

Семь игр потребовалось СКА и ЦСКА, чтобы определить, кто будет в финале Кубка Гагарина. В то время, как в Восточной конференции сильнейшая команда определилась за пять игр. За главный трофей чемпионата сезона 2021/22 поборются ЦСКА и "Металлург".

ЦСКА был обладателем кубка один раз в сезоне 2018/19. У «Металлурга» Кубок Гагарина побывал дважды — 2013/14 и 2015/16 годах.

Финал Кубка Гагарина стартует 18 апреля. Затем матчи будут идти через день — 20, 22, 24 апреля. И 26, 28, 30 апреля — при необходимости. Команды играют до четырех побед, финальная серия стартует на площадке «Металлурга» в Магнитогорске.

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