Сериал «Начальник разведки»: реальная история советской спецслужбы

Новый сериал «Начальник разведки» на Первом канале — это подлинная история становления советской разведки, рассказанная через судьбу ее самого молодого начальника. Премьера шпионского детектива состоится 18 апреля.

Сюжет

В центре сюжета 31-летний Павел Фитин, человек, который в кратчайшие сроки возродил советскую разведку из пепла репрессий и сделал одной из сильнейших спецслужб мира.

События в сериале начинаются в 1938 году. В стране репрессии. Советская разведка полностью обескровлена: работать практически некому. Руководство страны идет на беспрецедентный шаг — срочный набор среди гражданского населения.

Среди прочих выбор падает и на 30-летнего редактора сельскохозяйственного издательства Павла Фитина, который вскоре вместе с другими кандидатами отправляется на восьмимесячные курсы в секретную Школу особого назначения (ШОН). Но все идет не по плану, и курсанты приступают к работе в разведке, которая на поверку оказывается гораздо сложнее, чем они себе представляли.

Фитин не боится высказывать свое мнение и новые идеи. Многие старички разведки его не понимают, но герой развивает бурную деятельность, которой довольны не все.

Подлинность истории

Павел Фитин вошел в историю как самый молодой начальник внешней разведки Советского Союза. Всего за год ему удалось совершить головокружительную карьеру от стажера до начальника 5-го отдела ГУГБ НКВД. Весной 1939 года его назначили на пост руководителя внешней разведки, который он занимал до 1946 года.

Вклад Фитина в развитие возглавляемого ведомства сложно переоценить. Благодаря своим организаторским способностям и профессиональной интуиции он наладил необходимые механизмы добычи и доставки руководству страны самой ценной информации.

Актеры и факты

Руководителя разведки Павла Фитина сыграл Сергей Марин («Крепость Бадабер», «Собор»). Также в сериале снялись Игорь Петренко, Иван Добронравов, Екатерина Вилкова, Артем Ткаченко, Егор Бероев, Екатерина Волкова, Иван Стебунов, Николай Иванов.

«С одной стороны, сыграть такого героя как Павел Фитин было большой ответственностью. С другой, стало возможностью выразить благодарность этому человеку, как и другим людям из внешней разведки, внесшим огромный вклад не только в победу над фашистской Германией, но и вообще в сохранность мира уже в послевоенное время», — приводит Первый канал слова Марина.

Экранное действие сериала происходит в СССР, Германии, Англии, США и Китае, а снимали проект в Москве, Санкт-Петербурге и Ялте.

Самая массовая сцена фильма, к которой готовились более двух месяцев — празднование Победы на Красной площади.

Консультантами на фильме работали как бывшие, так и действующие работники СВР.