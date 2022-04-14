СКА и ЦСКА сыграют финальный хоккейный матч

Хоккейные клубы СКА и ЦСКА проведут седьмую игры серии финала Западной конференции, победитель матча продолжит борьбу за Кубок Гагарина.

В шести играх серии счет между питерским СКА и московским ЦСКА оказался равным, на счету каждой команды по три победы.

Все три победы СКА в серии были с минимальным разрывом в счете (2:1, 3:2 и 3:2). Победы ЦСКА были более уверенными — 3:1, 6:2 и 3:1.

Финальный матч между СКА и ЦСКА пройдет в четверг, 14 апреля в 19.00 (мск). Победитель финала Запада разыграет Кубок Гагарина с чемпионом Востока — магнитогорским «Металлургом».