НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Google удалил приложение Сбербанка из Google Play

Источник:
Sibnet.ru
146 1
Фото: © Sibnet.ru

Мобильное приложение Сбербанка для устройств под управлением операционной системы Android, больше недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Отмечается, что установленные ранее фирменные приложения продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Сбербанк настоятельно порекомендовал клиентам не удалять установленные приложения банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке на официальном сайте банка. Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн».

Накануне приложение Сбербанка удалили из магазина App Store, это произошло после того, как США ввели полные блокирующие санкции против банка в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.

Еще по теме
Microsoft Edge сможет мгновенно отключать все расширения
Больше рекламы станет в геосервисах «Яндекс»
Пользователи WhatsApp смогут рисовать прямо в мессенджере
Microsoft усовершенствовала спящие вкладки в Edge
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как создать удобный групповой чат жильцов дома
09.04.22, 15:14
2722
1
Как создать невидимую папку в Windows
В отличие от скрытых, невидимые каталоги доступны без дополнительных настроек — нужно лишь помнить, где они находятся
30.03.22, 02:47
4297
3
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Случайная активация голосового помощника может причинять дискомфорт, совершать вызовы и запускать приложения
25.03.22, 21:53
5958
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
4741
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
2696
0
Как выбрать
Как подобрать телевизор на замену монитору
08.04.22, 13:24
3623
1
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
Для того чтобы сделать правильный выбор, нужно оценить параметры мониторов и выбрать наиболее подходящие для большинства задач
02.03.22, 20:16
9164
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
8017
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
11485
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
12206
2
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Пончика разоблачили на шоу «Маска»
Мощный лазер в глубоком космосе послал сигнал на Землю
Водительские права продлят на три года
Уничтожение колонны ВСУ вертолетами Ка‑52 показали на видео
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Из чего состоят звезды. ФОТО
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Топ комментариев

Очаков

А он прятался разве? Находился под домашним арестом.

antibacila

Иркут, ты реально смешон, специально просматривают люди комментарии, чтобы тебя почитать "недоексперда".

Killer1974

Ты должен быть на Азовсталь! Хотя, ты случаем не от туда "стреляешь" буквами?

GammiPluh

Да какая разница, он обычный оппозиционный политик... толку от политиков сейчас нуль