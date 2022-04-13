Google удалил приложение Сбербанка из Google Play

Мобильное приложение Сбербанка для устройств под управлением операционной системы Android, больше недоступно для скачивания и обновления в магазине Google Play, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

Отмечается, что установленные ранее фирменные приложения продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Сбербанк настоятельно порекомендовал клиентам не удалять установленные приложения банка.

Новые пользователи или клиенты, которые по какой-либо причине удалили приложения Сбера с Android-устройств, могут скачать его по ссылке на официальном сайте банка. Для проведения необходимых банковских операций можно также использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн».

Накануне приложение Сбербанка удалили из магазина App Store, это произошло после того, как США ввели полные блокирующие санкции против банка в ответ на проводимую Россией военную операцию на Украине.