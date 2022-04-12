Пользователи WhatsApp смогут рисовать прямо в мессенджере

Новая функция появится в мессенджере WhatsApp — его пользователи смогут рисовать прямо в приложении.

В текущей версии приложения уже есть карандаш для рисования на изображениях, в будущем обновлении к нему будут добавлены другие инструменты — еще три карандаша и эффект «размытие», передает WABetaInfo.

Расширенный набор инструментов позволит пользователям рисовать на изображениях или редактировать их с помощью заметки. Сейчас функция доступна для тестеров в бета-версии для мобильной операционной системы iOS.

В дальнейшем программа тестирования будет расширена, после ее завершения возможность станет доступна всем пользователям мессенджера.