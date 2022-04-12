Китайская компания Huawei отключила поддержку карт «Мир» в фирменном магазине приложений AppGallery.

При попытке оплаты картой «Мир» платеж отклоняется, магазин предлагает использовать другой способ платежа или попробовать попытку позже. Служба поддержки Huawei подтвердила наличие проблемы, передает «Интерфакс».

При этом оплата картами «Мир» в AppGallery стала доступна пользователям в конце января. 11 апреля Huawei удалила из AppGallery официальные приложения российских банков, которые попали под блокирующие санкции США и Евросоюза.

Huawei — крупный китайский производитель потребительской электроники и телекоммуникационного оборудования. В мае 2019 года США внесли компанию в санкционный список после обвинений в сборе разведывательной информации в пользу правительства КНР.