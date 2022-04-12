Nokia объявила о полном уходе из России

Nokia прекращает свой бизнес в России, сообщается на официальном сайте компании. Ранее производитель заморозил поставки своей продукции в страну из-за санкций.

«Теперь мы можем объявить о выходе с российского рынка. В ходе этого процесса нашим приоритетом остается безопасность и благополучие наших сотрудников»,— отмечается в сообщении компании.

Также подчеркивается, что данное решение не повлияет на финансовые перспективы Nokia. В 2021 году на долю России приходилось менее 2% чистых продаж финского производителя, поэтому уход с российского рынка никак не отразится на работе компании.

2 марта финская компания на фоне спецоперации на территории Украины приостановила поставки, свернула новые инвестиции и перенесла научно-исследовательскую деятельность за пределы РФ.

Принятый 8 апреля пятый пакет санкций ЕС вводит полный запрет на передачу технологий подконтрольным государству российским операторам связи. Таким образом, ЕС окончательно заморозил передачу технологий телекоммуникационным госкомпаниям России.