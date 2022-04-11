Spotify перестал работать в России

Сервис Spotify сегодня полностью остановил работу в России, на сайте компании появилось соответствующее сообщение.

Россияне больше не смогут пользоваться сервисом, однако в разделе дополнительной информации Spotify предлагает способы реактивировать аккаунт. Для этого потребуется включить VPN и выбрать любую страну, кроме России.

После этого следует зайти на страницу своего аккаунта, нажать «Редактировать профиль», выбрать другую страну из списка и сохранить профиль. После этого сервис будет работать, но только при подключении через VPN.

При попытке зайти в аккаунт без VPN приложение выдает сообщение о «несоответствии страны с той, которая указана в тарифе». При этом ограничение касается даже тех пользователей, у которых была оплачена подписка.

Spotify — популярная стриминговая площадка из Швеции, которая начала работать в России 15 июля 2020 года. В феврале 2021 года число пользователей сервиса составляло 155 миллионов человек.