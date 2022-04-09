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Компания Acer покинула Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: lingolook / Attribution License

Тайваньская компания Acer, которая является одним из крупнейших производителей компьютерной техники, временно прекращает деятельность на территории Российской Федерации, сообщается на сайте производителя.

Acer объяснила свое решение конфликтом в Украине. Производитель техники отметил, что продолжит следить за ситуацией и выразил надежду на то, что мир удастся восстановить уже в ближайшее время.

В сообщении также указывается, что финансовые показатели Acer в первом квартале 2022 года оказались самыми высокими за девять лет, а выручка достигла 2,7 миллиарда долларов. Рост показали почти все основные подразделения компании.

Компания Acer заняла по итогам 2021 года пятое место по отгрузкам ПК во всем мире. Ее доля глобального рынка составила 6,9 % или 23,9 миллиона единиц. На первом месте оказался китайский производитель Lenovo, в тройке также HP и Dell.

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GammiPluh

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GammiPluh

Какого факта? Ну приведите факты... доказательства у вас все время строятся как бы это не было парадоксально...

c2h5oh76

никогда не было у него фактов и не будет, одна сплошная писанина, когда его тыкаешь носом в факты, он...

GammiPluh

Я уверен что звание у вас есть в какой-нибудь 72 ЦИПсО и с уверенностью могу утверждать что опровергнуть...