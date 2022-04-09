Компания Acer покинула Россию

Тайваньская компания Acer, которая является одним из крупнейших производителей компьютерной техники, временно прекращает деятельность на территории Российской Федерации, сообщается на сайте производителя.

Acer объяснила свое решение конфликтом в Украине. Производитель техники отметил, что продолжит следить за ситуацией и выразил надежду на то, что мир удастся восстановить уже в ближайшее время.

В сообщении также указывается, что финансовые показатели Acer в первом квартале 2022 года оказались самыми высокими за девять лет, а выручка достигла 2,7 миллиарда долларов. Рост показали почти все основные подразделения компании.

Компания Acer заняла по итогам 2021 года пятое место по отгрузкам ПК во всем мире. Ее доля глобального рынка составила 6,9 % или 23,9 миллиона единиц. На первом месте оказался китайский производитель Lenovo, в тройке также HP и Dell.