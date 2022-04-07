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Представлен смартфон Realme 9

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Realme

Компания Realme официально представила смартфон среднего уровня Realme 9 под управлением операционной системы Android 12.

Новинка оснащается процессором Snapdragon 680, который объединяет восемь вычислительных ядер Kryo 265 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и модем Snapdragon X11 LTE.

Аппарат также получил 6,4-дюймовый дисплей по технологии AMOLED с разрешением 2400x1080 точек и частотой обновления 90 Гц. От повреждений экран защищает высокопрочное стекло Corning Gorilla Glass 5.

Блок камер на тыльной стороне содержит 108-мегапиксельный блок с датчиком Samsung ISOCELL HM6, 8-мегапиксельный модуль с широкоугольной оптикой и 2-мегапиксельный компонент для макросъемки. На лицевой стороне располагается 16-мегапиксельная камера Sony IMX471.

Питание обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой 33-ваттной зарядки. Стоимость Realme 9 в минимальных комплектациях начинается от 210 долларов США.

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