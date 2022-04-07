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Xiaomi представила самую современную рацию

Источник:
Gizmochina
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Фото: © Xiaomi

Компания Xiaomi выпустила рацию третьего поколения под названием Xiaomi Walkie-Talkie 3 с поддержкой 4G Netcom.

Данная функция позволяет устанавливать связь на расстоянии до 5 тысяч километров, для этого потребуется поддержка операторов на территории страны. Так, в Китае рация работает в сетях трех основных операторов.

При этом Walkie-Talkie 3 поддерживает различные методы внутренней связи, в том числе внутреннюю связь один на один, связь с несколькими собеседниками, а также двусторонние голосовые вызовы.

Рация оснащена высокопроизводительной аудиосистемой, состоящей из 40-миллиметрового динамика большого размера и профессионального чипа обработки звука, обеспечивающего увеличение громкости на 30% по сравнению с предыдущими моделями.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 имеет встроенный аккумулятор емкостью 3000 мАч. Это позволяет устройство работать до 100 часов в режиме ожидания. Рация также имеет защиту уровня IP54 и поддержку беспроводных соединений Bluetooth.

На старте продаж устройство предлагается за 62 доллара. При этом пока неясно, будет ли рация продаваться за пределами Китая.

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