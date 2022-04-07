Опасную уязвимость нашли в смартфонах Samsung

Эксперты компании Kryptowire нашли уязвимость в смартфонах Samsung, которая позволяла хакерам совершать удаленные атаки на устройства пользователей.

Согласно исследованию специалистов, системная брешь под названием CVE-2022-22292 существовала несколько лет, ей подвержены устройства бренда, работающие на различных версиях операционной системы — от Android 9 до актуальной Android 12, пишет издание Android Police.

Уязвимость позволяет хакерам полностью перехватить контроль над устройством. Для этого было достаточно лишь один раз запустить вредоносную программу. Злоумышленники получали возможность просматривать все данные, совершать звонки, устанавливать и удалять приложения.

Компания признала наличие уязвимости и уже выпустила оперативное обновление прошивки для своих устройств, настоятельно порекомендовав пользователям смартфонов Samsung установить его как можно быстрее.