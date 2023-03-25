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Стратегический запас: какие продукты можно закупать впрок

Источник:
Sibnet.ru
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Продукты
Фото: © Sibnet.ru
Делать продовольственные запасы в некоторых случаях действительно выгодно — когда магазины объявляют акции, ожидает рост цен или дефицит. Вот только приобретать нужно товары с длительным сроком хранения. Какие продукты могут храниться много лет?

В стандартный список продуктов, которые можно закупить впрок на несколько лет вперед, входят крупы, макароны, мука, мед, сахар, кофе, алкоголь, консервы. Эксперты Роскачества описали условия и способы правильного хранения такого продовольствия.

Крупы и макароны 

Срок годности: от 3 до 5 лет 

Лидер среди всех крахмалосодержащих продуктов – макароны, особенно из твердых сортов пшеницы. Они могут храниться, не теряя своего внешнего вида и пищевой ценности, до пяти лет. Лучше всего хранить макароны в сухом, темном и желательно проветриваемом месте в фабричной упаковке.

Среди круп с точки зрения длительности хранения ставку следует делать на рис, гречку и бобовые. Они хранятся два-три года. За это время крупы при правильном режиме хранения не теряют своей питательной ценности.

Мука

Срок годности: от 6 до 8 месяцев

Традиционно хозяйки запасаются мукой. Но, в отличие от круп и макарон,  специалисты советуют пополнять запасы муки периодически, проверяя при этом дату изготовления. Срок хранения муки всего шесть-восемь месяцев. 

Такой скромный срок годности связан со способностью впитывать влагу и подверженностью микробиологическим заражениям.

Соль

Срок годности: более 10 лет

Соль может храниться десятилетиями. Но несмотря на то, что этому продукту чужды какие-либо проблемы с микробиологией, к его хранению все же лучше подходить внимательно.

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Упаковка должна быть герметичной, иначе соль будет впитывать влагу из окружающего воздуха и со временем превратится в камень. 

Хотя, своих свойств она при этом не потеряет, и при желании ее можно будет снова раскрошить и употребить в пищу.

Сахар

Срок годности: до 8 лет

Сахар сохранится до восьми лет при условии, что температура в помещении не будет превышать 25 градусов. Идеальная температура для продукта — 12 градусов. Также должна быть невысокая влажность.

Не стоит хранить сахар рядом со специями, потому что он хорошо впитывает запахи. Лучше всего разместить его с другими сыпучими нейтральными продуктами: крупами, макаронами, мукой.

Чем заменить сахар

Идеальный вариант хранения сахара — стеклянная банка с плотной крышкой. Также подойдут керамические банки с герметичными крышками. Периодически нужно встряхивать банки с сахаром, это поможет избежать образования комочков.

Рыбные консервы

Срок хранения: до 3 лет

Сроки годности консервов устанавливает производитель, в зависимости от упаковки они могут быть разными. Так, нередко консервы с ключ-кольцом для открывания хранятся меньше — из-за того, что металл крышки более тонкий. Поэтому нужно внимательно изучить дату изготовления и указанный срок годности консервов перед покупкой. 

Срок хранения рыбной консервы

Условия хранения консервов: сухое темное место, лучше при температуре от 0 до +5 градусов, иногда допускается до +20. Время от времени следует проверять, не вздулась ли крышка. 

Если крышка вздулась, надо немедленно выбросить банку. Употреблять такие консервы крайне опасно из-за ботулотоксина, который является сильнейшим органическим ядом. И открывать вздувшиеся консервы не стоит — может получиться взрыв, который испортит стены и потолок.

Мясные консервы

Срок годности: до 5 лет

Тушеная свинина и тушеная говядина — легендарные отечественные товары, которым иногда приписывают практически бесконечный срок хранения, но на самом деле они хранятся от 3 до 5 лет.

Срок зависит от вида тары: алюминиевой или жестяной. Предпочтение стоит отдавать банкам, промаркированным надписями ГОСТ 5284-84 «Говядина тушеная» или ГОСТ 697-84 «Свинина тушеная». Продукция, сделанная по ТУ, может не обладать долгим сроком хранения.

Комфортнее всего «тушенке» будет в темном месте и при комнатной температуре. Иногда мясные консервы могут храниться и больше положенных сроков, но здесь важны условия. Например, в Арктике были задокументированы случаи, когда тушенка оказывалась съедобной после 20 лет хранения.

Овощные и фруктовые консервы

Срок годности: до 3 лет

Овощи и фрукты в консервированном виде могут долго сохранять свой вкус и большую часть полезных веществ. Но при приближении конца срока годности продукт начнет терять вкусовые качества. При долгом хранении такие консервы рискуют превратиться в съедобную, но малоприятную «кашу».

Срок годности фруктовой консервы

Как и для большинства другой консервированной продукции, оптимальным местом хранения для овощных и фруктовых консервов будет прохладное и темное место. При этом не обязательно держать банки в холодильнике.

Сгущенное молоко

Срок годности: до 1 года

Обычно срок годности сгущенного молока составляет 12 месяцев, но при определенных условиях оно может «продержаться» дольше, даже до 3 лет.

Невскрытые банки или пакеты можно хранить в холодильнике, погребе или кладовке. Идеальная температура — от 0 до 20 градусов. Помещение должно проветриваться. Открытый продукт хранить долго нельзя.

Как выбрать настоящую сгущенку 

Мед

Срок годности: до 3 лет

Мед лучше держать подальше от тепла и прямых солнечных лучей. Со временем натуральный мед потеряет ряд полезных свойств, изменит цвет и засахарится, но не испортится.

При желании мед можно «реабилитировать», например, с помощью водяной бани. Процедура постепенно вернет прежнюю жидкую консистенцию продукта.

Чай и кофе

Срок годности: до 5 лет

Обычный молотый кофе в вакуумной упаковке может храниться от 1 года до 3. Обжаренные зерна сохраняют свои свойства до 2 лет, а необжареный зеленый кофе – до 5 лет. По истечении этого срока употреблять продукт не рекомендуется, поскольку он потеряет вкус и бодрящий эффект.

То же самое происходит с чаем. Расфасованная продукция в пакетиках испортится в течение года-полутора, а натуральный листовой чай сохранит свои свойства максимум от 2 до 3 лет. По истечении срока годности чай по вкусу будет напоминать солому, тонизирующий эффект пропадет.

Хранить чай и кофе лучше всего в прохладном темном месте, в герметичной упаковке. Важное условие хранения — отсутствие влаги, в ином случае продукт может заплесневеть.

Алкоголь

Срок годности: более 10 лет

Такой впечатляющий срок хранения имеет только крепкий алкоголь. Пиву, ликерам и настойкам отведен более короткий жизненный цикл, обычно в интервале от года до 2-3 лет.

Виски, коньяк или водка могут храниться десятилетиями. Например, водка способна не испортиться более десяти лет, при условии полной герметичности бутылки.

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