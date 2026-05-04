Надеждин назвал обращение Бони симптомом начала прозрения общества

Обращение блогера Виктории Бони к президенту России Владимиру Путину о проблемах в стране — симптом того, что «общество начинает прозревать», заявил политик Борис Надеждин.

«Первая стадия прозрения выглядит так: «Дорогой президент, что-то идет не так, сделайте, пожалуйста, что-нибудь». Следующая стадия, она уже другая немножко», — сказал Надеждин в программе «Что это было» на RTVI.

Надеждин сказал, что раньше не знал о существовании Бони, а теперь считает, что она молодец и «любит ее». По его мнению, чем больше далеких от политики «красивых женщин с большой аудиторией» начнут критиковать происходящее в стране, тем лучше.

Политик считает, что Боня обратила внимание на проблемы, которые волную всех россиян. Но, согласно исследованию, которое его команда проводит в рамках избирательной кампании, людей также беспокоит рост цен, продолжающаяся СВО и отключение интернета.

«Вы знаете, таких проклятий в адрес того, что происходит в стране, и в адрес властей я не слышал с 1990-х годов», — отметил Надеждин.

Боня в середине апреля в соцсетях опубликовала 18-минутное видео, в котором заявила, что говорит «от лица народа», а Путину бояться сказать правду. В обращении она подняла несколько резонансных тем, включая наводнение в Дагестане, забой скота в Новосибирской области и блокировки соцсетей.