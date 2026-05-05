Мужчина сорвал Знамя Победы в Красноярске

Мужчина в Красноярске сорвал со здания Знамя Победы и попал на видео, сообщает ГСУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 30 апреля на улице Петра Словцова. Злоумышленник подошел к зданию, где на кронштейне был закреплен символ воинской славы. Мужчина схватился за древко, сломал его и швырнул Знамя Победы на землю.

Действия красноярца попали в объектив камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого — выяснилось, что ему 41 год. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.