НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Мужчина сорвал Знамя Победы в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
366 1

Мужчина в Красноярске сорвал со здания Знамя Победы и попал на видео, сообщает ГСУ СК России по региону в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел 30 апреля на улице Петра Словцова. Злоумышленник подошел к зданию, где на кронштейне был закреплен символ воинской славы. Мужчина схватился за древко, сломал его и швырнул Знамя Победы на землю.

Действия красноярца попали в объектив камеры видеонаблюдения. Благодаря этому сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали подозреваемого — выяснилось, что ему 41 год. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ — осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Еще по теме
Пришедший в ярость слон разломал авто и растоптал человека. ВИДЕО
Огонь уничтожил 14 двухквартирных домов в Красноярском крае
ПВО сбила 334 украинских беспилотника над 16 регионами России
Пассажиры потребовали прекратить дело севшего в пшеничном поле пилота
смотреть все
ЧП #Происшествия #Красноярск
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Девочка покорила арабский мир песней «Калинка-малинка». ВИДЕО
Раскрыта загадка «золотого шара» из глубин океана. ФОТО
Обсуждение (1)
Картина дня
Комплекс «Искандер»
Российская армия нанесла удар возмездия по Украине
Армия России
Россия объявила перемирие в честь Дня Победы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян
Встреча Зеленского и Пашиняна рассмешила Медведева
Берингов пролив
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
13
Глава Колумбии заявил о тысячах воюющих на Украине колумбийцах
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина