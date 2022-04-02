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Представлены игровые смартфоны Black Shark

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Xiaomi

Игровое подразделение Xiaomi представило новые смартфоны Black Shark 5, 5 Pro и 5 RS. Новинки получили мощные чипы Snapdragon, дисплеи с частотой до 144 Гц, а также поддержку зарядки на мощности 120 Вт.

Топовая версия Black Shark 5 Pro оснащена 6,67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2400x1080 пикселей, которая поддерживает HDR10+ и частоту обновления 144 Гц. Модели Black Shark 5 и Black Shark 5 RS оборудованы более простыми AMOLED-дисплеями Samsung E4.

Смартфон Black Shark 5 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen1 с оперативной памятью LPDDR5. Black Shark 5 RS оснащен процессором Snapdragon 888 или Snapdragon 888+, а Black Shark 5 поставляется с чипом Snapdragon 870.

Black Shark 5 Pro и RS оснащаются жидкостной системой охлаждения, при этом все три версии поддерживают мощную зарядку на 120 Вт. Емкость аккумулятора Black Shark 5 RS составляет 4500 мАч, а Black Shark 5 и Pro оборудуются батареями на 4650 мАч.

Что касается камер, то Black Shark 5 Pro имеет тройной модуль на задней панели из камер на 108, 13 и 5 мегапикселей. Модель Black Shark 5 главная камера имеет разрешение на 64 мегапикселей, Black Shark 5 RS выделяется модулем на 20 мегапикселей на передней панели.

Цены на Black Shark 5 Pro стартуют от 660 долларов, также есть специальная версия China Space Edition Supreme Package за 943 доллара. Black Shark 5 можно купить за 440 долларов, а Black Shark RS доступен за 518 долларов. Продажи моделей стартовали 2 апреля.

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