НАВЕРХ

Вратарь женской сборной России отразила шайбу голыми руками

Источник:
Sibnet.ru
329 0

Голкипер «Агидели» и сборной России Мария Сорокина совершила сэйв голой рукой в матче Женской хоккейной лиги, видео с моментом размещено в YouTube-канале ЖХЛ.

Во втором периоде в игре с «Торнадо» Сорокина потеряла ловушку, но смогла отразить бросок лучшего бомбардира лиги Анны Шохиной. После этого она схватилась за руку от боли, встреча была на некоторое время остановлена.

В итоге Сорокина смогла доиграть матч до конца, «Агидель» выиграла со счетом 3:2.

«Бросок был сильный — Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении», — прокомментировала эпизод Сорокина.

Еще по теме
Стало известно о состоянии защитника «Металлурга» после удара шайбой
«Авангард» проиграл «Металлургу» в рекордной серии полуфинала плей‑офф
Решающий матч «Металлурга» и «Авангарда» станет рекордом КХЛ
«Авангард» обыграл «Металлург» в шестой игре серии полуфинала
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Центр Подгорного проверят после данных о жестокости тренеров
01.04.2022 08:48
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
Медведев предложил отказаться от продуктов «недругов»
Депутат призвал забрать у чиновников дорогие иномарки
Серийный выпуск МС-21 сдвинется на два года
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
64
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
45
Россия запретила поставки газа за валюту
33
Украинские вертолеты атаковали нефтебазу в Белгороде
27
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
27
Южная Осетия проведет референдум о вхождении в состав России