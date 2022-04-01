Вратарь женской сборной России отразила шайбу голыми руками

Голкипер «Агидели» и сборной России Мария Сорокина совершила сэйв голой рукой в матче Женской хоккейной лиги, видео с моментом размещено в YouTube-канале ЖХЛ.

Во втором периоде в игре с «Торнадо» Сорокина потеряла ловушку, но смогла отразить бросок лучшего бомбардира лиги Анны Шохиной. После этого она схватилась за руку от боли, встреча была на некоторое время остановлена.

В итоге Сорокина смогла доиграть матч до конца, «Агидель» выиграла со счетом 3:2.

«Бросок был сильный — Анна Шохина с кистей бросает мощно. Боль терпимая, как дверью руку прищемить, играть было можно, уже все нормально, она почти не болит. Решение принималось быстро. Момент читался: я знала, куда будет бросать соперница. Надо было продолжать играть, пропускать не хотелось даже в таком положении», — прокомментировала эпизод Сорокина.