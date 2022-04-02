Силачи и культуристы соберутся на Siberian Power Show в Красноярске

Масштабное спортивное событие в Евразии Siberian Power Show пройдет 2 и 3 апреля в Красноярске, сообщают организаторы.

На фестивале будут такие направления, как силовой экстрим и армрестлинг, соревнования лучших культуристов Континента, пауэрлифтинг и кроссфит, ММА и стритлифтинг. Призовой фонд всего турнира составит 10 миллионов рублей.

Одним из самых зрелищных будет соревнование по силовому экстриму. «В финале русские богатыри будут отстаивать честь сильнейшего народа мира в борьбе с "чудищами заморскими"», — пишут организаторы.

Также пройдет турнир по пощечинам. Призовой фонд составит 50 тысяч рублей, принять участие в нем могут не только профессиональные спортсмены. В субботу и воскресенье в 12.00 и 11.00 по местному времени можно посмотреть прямую трансляцию.