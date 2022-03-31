Ведущий «Матч ТВ» обозвал сборную Польшу «мерзкими тварями»

Ведущий «Матч ТВ» Антон Анисимов в прямом эфире обозвал сборную Польши и пожелал ей провала на чемпионате мира по футболу.

«Хочу в конце не от лица канала, а от себя сказать, что сборной Польши я желаю крупнейшего провала на ЧМ-2022, и в том числе Роберту Левандовски. Ребята, вы мерзкие твари», — заявил Анисимов, видео доступно на You-Tube-канале «Матч ТВ».

Сборная Польши обыграла команду Швеции в финальном стыковом матче отбора со счетом 2:0 и будет участвовать в чемпионате мира — 2022 в Катаре.

Команда должна была в полуфинальном раунде играть против России, но заявила, что отказывается от матча из-за ситуации на Украине. В конце февраля ФИФА и УЕФА исключили сборную России и российские клубы из турниров под своей эгидой.