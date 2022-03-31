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Владельцам ворованных iPhone откажут в ремонте

Источник:
Sibnet.ru
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Разобранный iPhone
Фото: © Joel Rohland / Unsplash License

Сервисные центры Apple перед ремонтом смартфонов будут проверять их на наличие в реестре пропавших устройств. Если iPhone обнаружится в списке, то владельцу откажут в обслуживании.

Сервисные центры теперь обязаны проверять серийный номер iPhone на наличие в реестре GSMA, куда вносятся похищенные и утерянные устройства, сообщает MacRumors со ссылкой на внутреннюю записку Apple, находящуюся в распоряжении редакции.

В случае обнаружения устройства в перечне пропавших, клиенту сервисного центра Apple и Apple Store будет отказано в ремонте iPhone. Обязаны ли сотрудники СЦ вызвать полицию не сообщается. 

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Подобная мера может негативно сказаться на черном рынке устройств. Пользователям будет невыгодно приобретать краденые смартфоны, если заранее известно, что они не будут обслуживаться в фирменных сервисных центрах.

Реестр GSMA — глобальная база серийных номеров пропавших устройств. Данные в систему вносятся самими пользователями при утере или полицией при заполнении заявления о краже. Внести смартфон в базу может изготовитель, ретейлер или продавец, в случае хищения со склада.

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Топ комментариев

korvinsS

Ну я так скажу господа с запада нарушили все свои обещания, контракты, обязательства и договоры и из...

pepelmetal

Пусть ещё из алфавите её уберут

лачинов

Да по любому против этой буквы санкции нужно вводить. На клавиатуре тоже убрать нужно и вообще ото всюду....

Nik3316

если это мелкий шантаж... то вы батенька не дружите с головой