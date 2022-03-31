Владельцам ворованных iPhone откажут в ремонте

Сервисные центры Apple перед ремонтом смартфонов будут проверять их на наличие в реестре пропавших устройств. Если iPhone обнаружится в списке, то владельцу откажут в обслуживании.

Сервисные центры теперь обязаны проверять серийный номер iPhone на наличие в реестре GSMA, куда вносятся похищенные и утерянные устройства, сообщает MacRumors со ссылкой на внутреннюю записку Apple, находящуюся в распоряжении редакции.

В случае обнаружения устройства в перечне пропавших, клиенту сервисного центра Apple и Apple Store будет отказано в ремонте iPhone. Обязаны ли сотрудники СЦ вызвать полицию не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Apple планирует продажу устройств по подписке

Подобная мера может негативно сказаться на черном рынке устройств. Пользователям будет невыгодно приобретать краденые смартфоны, если заранее известно, что они не будут обслуживаться в фирменных сервисных центрах.

Реестр GSMA — глобальная база серийных номеров пропавших устройств. Данные в систему вносятся самими пользователями при утере или полицией при заполнении заявления о краже. Внести смартфон в базу может изготовитель, ретейлер или продавец, в случае хищения со склада.