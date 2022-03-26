Apple планирует продажу устройств по подписке

Apple разрабатывает концепцию, позволяющую приобрести iPhone и iPad по подписке. По ней можно будет не только купить смартфон или планшет, но и обменять его на новую модель после ее появления на рынке.

Подписка будет включать в себя цену устройства и услугу по его замене на новую модель через 12 месяцев, сообщает эксперт Bloomberg Марк Гурман. Сервис привяжут к Apple ID пользователя и ее можно будет сочетать с расширенной техподдержкой AppleCare и единой подпиской Apple One.

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Согласно данным Bloomberg, подписочные сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ и Apple Arcade становятся новыми ключевыми источниками дохода, они объединены в один пакет Apple One.

Длительность подписки не будет превышать двух лет, итоговая стоимость будет зависеть от цены приобретаемого устройства и подключаемых сервисов Apple.