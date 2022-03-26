НАВЕРХ
Хайтек
#Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Apple планирует продажу устройств по подписке

Источник:
Bloomberg
312 0
Планшет iPad Pro
Фото: © Roberto Nickson / Unsplash License

Apple разрабатывает концепцию, позволяющую приобрести iPhone и iPad по подписке. По ней можно будет не только купить смартфон или планшет, но и обменять его на новую модель после ее появления на рынке.

Подписка будет включать в себя цену устройства и услугу по его замене на новую модель через 12 месяцев, сообщает эксперт Bloomberg Марк Гурман. Сервис привяжут к Apple ID пользователя и ее можно будет сочетать с расширенной техподдержкой AppleCare и единой подпиской Apple One.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМошенники обошли защиту iPhone 

Согласно данным Bloomberg, подписочные сервисы Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+ и Apple Arcade становятся новыми ключевыми источниками дохода, они объединены в один пакет Apple One. 

Длительность подписки не будет превышать двух лет, итоговая стоимость будет зависеть от цены приобретаемого устройства и подключаемых сервисов Apple.

Еще по теме
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
Представлен охлаждающий чехол для смартфона
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
iPhone SE проверили на прочность
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как отключить Google‑ассистент на смартфоне
25.03.22, 21:53
1474
0
Как навсегда отключить обновления Windows
Простой способ полностью запретить операционной системе запускать обновление через перенастройку прав пользователей
23.03.22, 14:16
2696
3
Как перенести данные с «Google Диска» на «Яндекс.Диск»
Экспорт данных Google Диска может потребоваться в связи с невозможностью продления подписки на сервис
21.03.22, 10:18
756
0
Как вернуть поиск «Яндекс» в Firefox
Простой способ вернуть поиск «Яндекса» в браузер Mozilla Firefox без использования сторонних расширений и программ
15.03.22, 16:01
5105
1
Что такое гибернация в Windows 10 и как ее отключить
Этот режим очень похож на сон, а выход из него значительно быстрее обычного включения компьютера, но у него есть и минусы
13.03.22, 22:43
2989
0
Как выбрать
Как выбрать универсальный монитор для работы и отдыха
02.03.22, 20:16
6695
2
Как выбрать хорошие беспроводные наушники для смартфона
При выборе беспроводных наушников стоит обратить внимание на несколько параметров — это поможет купить качественный продукт и не переплатить за ненужные функции
19.02.22, 13:47
6497
1
Как «на глаз» выбрать хорошую светодиодную лампочку
Чтобы выбрать качественную LED-лампу, нужно прочитать информацию на упаковке «между строк», посмотреть на свет через мобильник и оценить лампочки по весу
05.02.22, 17:38
9783
1
Как правильно выбрать USB‑хаб
Параметры, требующие внимания при выборе USB-концентратора
22.01.22, 10:42
10384
2
Тип, цвет и длина: как выбрать новогоднюю гирлянду
Новогодние гирлянды делают елки ярче и праздничней. Как выбрать самую лучшую для украшения елки?
23.12.21, 12:28
8866
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Совбез ООН не принял резолюцию России по прекращению огня на Украине
Фадеев назвал омерзительным шоу Ивлеевой «Королевские кобры»
Google перестала лицензировать российские Android-смартфоны
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

-Керя-

Вот нация какая всегда им должны

лачинов

Ожидаемо. Метод проведения "спецоперации" выбран, мягко говоря, не оптимальный в плане минимализации...

лачинов

То есть если сосед не хочет у меня покупать картошку и мне ничего не продает это он войну мне объявил?...

89641115757

Я рад.!!! Молоды пусть на них на всех санкции вводят кто состоит в партии ЕР.👍👍👍