«Авангард» проиграл «Металлургу» в рекордной серии полуфинала плей‑офф

Обладатель Кубка Гагарина сезона 2020/21 «Авангард» проиграл «Металлургу» в седьмой игре серии полуфинала Востока со счетом 4:0.

«Металлург» вырвался вперед уже в первом периоде. На третьей минуте забил Андрей Чибисов, на 16-й — Филипп Майе. В начале второго периода увеличил разрыв в счете Джош Карри.

Основная борьба перенесся в третий период. У омичей было 20 минут, чтобы отыграться. Страсти накалились, когда Арсений Грицюк, атакуя ворота «Металлурга», попал шайбой в лицо сопернику Алексею Маклюкову. На лед пришлось позвать врачей — хоккеиста унесли с площадки на носилках.

Тренер «Ястребов» Боб Хартли за 2 минуты взял очередной тайм-аут, но наставления не помогли команде отыграться. «Металлург» же воспользовался моментом, и Григорий Дронов забил заключительную, четвертую шайбу в пустые ворота «Авангарда».

Полуфинальная серия между «Авангардом» и «Металлургом» стала рекордной по количеству забитых шайб в КХЛ — в общей сложности за семь игр был забит 51 гол. Ранее рекорд принадлежал серии «Трактора» с казахстанским «Барысом» в сезоне сезоне-2012/13 (47 шайб).

В финале Восточной конференции болельщиков ждет уральское дерби, за победу магнитогорский «Металлург» поборется с челябинским «Трактором». На Западе в финале встретятся ЦСКА и СКА. Победители конференций разыграют главную награду чемпионата КХЛ — Кубок Гагарина.