НАВЕРХ

«Авангард» проиграл «Металлургу» в рекордной серии полуфинала плей‑офф

Источник:
Sibnet.ru
150 0
Фото: © ХК «Авангард»

Обладатель Кубка Гагарина сезона 2020/21 «Авангард» проиграл «Металлургу» в седьмой игре серии полуфинала Востока со счетом 4:0.

«Металлург» вырвался вперед уже в первом периоде. На третьей минуте забил Андрей Чибисов, на 16-й — Филипп Майе. В начале второго периода увеличил разрыв в счете Джош Карри.

Основная борьба перенесся в третий период. У омичей было 20 минут, чтобы отыграться. Страсти накалились, когда Арсений Грицюк, атакуя ворота «Металлурга», попал шайбой в лицо сопернику Алексею Маклюкову. На лед пришлось позвать врачей — хоккеиста унесли с площадки на носилках.

Тренер «Ястребов» Боб Хартли за 2 минуты взял очередной тайм-аут, но наставления не помогли команде отыграться. «Металлург» же воспользовался моментом, и Григорий Дронов забил заключительную, четвертую шайбу в пустые ворота «Авангарда».

Полуфинальная серия между «Авангардом» и «Металлургом» стала рекордной по количеству забитых шайб в КХЛ — в общей сложности за семь игр был забит 51 гол. Ранее рекорд принадлежал серии «Трактора» с казахстанским «Барысом» в сезоне сезоне-2012/13 (47 шайб).

В финале Восточной конференции болельщиков ждет уральское дерби, за победу магнитогорский «Металлург» поборется с челябинским «Трактором». На Западе в финале встретятся ЦСКА и СКА. Победители конференций разыграют главную награду чемпионата КХЛ — Кубок Гагарина.

Еще по теме
Решающий матч «Металлурга» и «Авангарда» станет рекордом КХЛ
«Авангард» обыграл «Металлург» в шестой игре серии полуфинала
«Авангард» оказался в шаге от вылета из плей-офф
«Металлург» сравнял счет в серии с «Авангардом»
смотреть все
Спорт #Хоккей #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Футбольный комментатор во время матча
Футбольный сленг: как понять комментатора?
17.06.2021 14:43
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Дом игрока «Манчестер Юнайтед» ограбили во время матча Лиги чемпионов
17.03.2022 15:09
info.sibnet.ru
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
25.02.2022 22:22
info.sibnet.ru
Австрийский лыжник рассказал о влиянии допинга на результаты
22.02.2022 12:55
info.sibnet.ru
Шахматисту из России засчитали поражение за отказ играть в маске
23.01.2022 12:35
Девушка дня
info.sibnet.ru
Футболистка Алексия Путельяс получила «Золотой мяч»
30.11.2021 17:28
info.sibnet.ru
Каратистка Дарья Тулякова снялась для Maxim
27.10.2021 17:57
info.sibnet.ru
Керлингистка Анна Сидорова: секс перед играми мешает
13.07.2021 13:17
info.sibnet.ru
Девушка-боец Пейдж Ванзант: секс-символ MMA
30.03.2021 17:46
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
50
Евросоюз отверг требование платить за газ в рублях
26
Курс доллара опустился ниже 88 рублей
25
Саудовская Аравия поквитается с США и поставит на Путина
23
Кремль допустил остановку поставок газа Европе
22
Путин присвоил участникам операции на Украине статус ветеранов