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Решающий матч «Металлурга» и «Авангарда» станет рекордом КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ХК «Авангард»

Омский «Авангард» сыграет с магнитогорским «Металлургом» в седьмой раз в полуфинале Восточной конференции, победитель матча пройдет в финал, где поборется за победу с челябинским «Трактором».

Полуфинальная серия «Авангард»-«Металлург» оказалась самой длинной. Только этим командам потребовалась максимальное число игр, чтобы выявить сильнейшего. Кроме этого, игры в серии очень зрелищные: в первой «ястребы» разгромили «магнитку» со счетом 1:8, затем прошла мощная игра со счетом 5:7 в пользу омичей.

Следующие три игры были победными для «Металлурга», также с крупным счетом. А в шестой встрече победа вновь досталась «Авангарду» со счетом 5:1.

В сумме за шесть игр команды забросили 47 шайб. Такой результат был только однажды в КХЛ, в серии «Трактора» с казахстанским «Барысом» в сезоне сезоне-2012/13. Это значит, что седьмая игра «Авангард»-«Металлург» побьет этот рекорд КХЛ.

В финале Западной конференции сыграют СКА с ЦСКА, один из финалистов Востока — «Трактор». Победители конференций поборются за главную награду чемпионата КХЛ — Кубок Гагарина.

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