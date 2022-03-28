СТО загорелось в Новосибирске. ФОТО

Здание СТО загорелось в Новосибирске, инспекторы ГИБДД перекрыли улицу Кропоткина, сообщает ГУ МЧС по региону.
В 18.56 в понедельник поступило сообщение о возгорании в Калининском районе Новосибирска. Здание СТО на улице Кавалерийская оказалось полностью в огне.
К моменту приезда первого пожарно-спасательного
подразделения двухэтажное строение горело открытым огнем. ДСпециалисты проложили магистральную линию от пожарного гидранта
и подали ствол на защиту соседнего здания. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу
Кропоткина для проезда автомобилей.
Во время работы пожарных произошло обрушение кровли: личный состав дежурного караула находился на безопасном расстоянии. Огнеборцы успели эвакуировать из опасной зоны один пропановый баллон объемом 40 литров. Через 17 минут после подачи ствола пожарные объявили о локализации возгорания.
По оперативным данным, из горящего здания люди эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
krasprolОпаньки,ещё хомут на шею России.Уважаемый господин Пасечник, вас освободили? Так реализуйте свободу у...
Egorka72Этот "воробей" - был прямой угрозой для наших военных...., ты головой думай что говоришь и пишешь.Уничтожили...
лачиновЕсли бы не новые поставки, то шанс уничтожить всю технику ВСУ был бы вполне реален. А так, пока не разрушим...
Иркут 69Конечно решат. За наш счёт и очень нескоро. Про качество лучше умолчать.