СТО загорелось в Новосибирске. ФОТО

Здание СТО загорелось в Новосибирске, инспекторы ГИБДД перекрыли улицу Кропоткина, сообщает ГУ МЧС по региону.

В 18.56 в понедельник поступило сообщение о возгорании в Калининском районе Новосибирска. Здание СТО на улице Кавалерийская оказалось полностью в огне.

К моменту приезда первого пожарно-спасательного подразделения двухэтажное строение горело открытым огнем. ДСпециалисты проложили магистральную линию от пожарного гидранта и подали ствол на защиту соседнего здания. Сотрудники ГИБДД перекрыли улицу Кропоткина для проезда автомобилей.



Во время работы пожарных произошло обрушение кровли: личный состав дежурного караула находился на безопасном расстоянии. Огнеборцы успели эвакуировать из опасной зоны один пропановый баллон объемом 40 литров. Через 17 минут после подачи ствола пожарные объявили о локализации возгорания.



По оперативным данным, из горящего здания люди эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.