Щербакова завершила сезон лидером рейтинга ISU

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Пекина Анна Щербакова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU), он доступен на сайте организации.

На счету Щербаковой 4419 очков. На втором месте расположилась еще одна россиянка — Александра Трусова. Японка Каори Сакамото замкнула тройку лучших фигуристок мира.

В десятку сильнейших попали еще три россиянки. Елизавета Туктамышева заняла пятое место, Камила Валиева — седьмое, Алена Косторная — девятое.

В рейтинге спортивных пар лидеры — россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов (4391 очко). На втором месте их соотечественники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, на третьем — китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место.

В танцах на льду российский дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают третье место. На первой строчке американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, вторыми идут также представители США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью.

Мужской рейтинг возглавляет олимпийский чемпион Пекина американец Нейтан Чен (3964), лучший среди россиян — Дмитрий Алиев (14-е место).